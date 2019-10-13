В Черное море вошел американский ракетный эсминец (фото)

Украина

Вечером в субботу, 12 октября, американский эсминец DDG78 Porter с управляемым ракетным вооружением миновал проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в Черное море.

Как сообщает командование 6-го флота США, корабль выдвинулся туда, «чтобы повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку нашим союзникам и партнерам по НАТО в регионе». Командование не скрывает, что это уже седьмой заход Porter в черноморскую акваторию в текущем году. Так, в августе он посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

В то же время, за нынешними передвижениями НАТОвского корабля пристально наблюдают военные РФ. Об этом официально заявили в российском Национальном центре управления обороной, указав, что «действия «Портера» контролируют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Подчеркивается, что, согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток. По некоторым данным, Porter может зайти в Одессу.

Напомним, в конце октября в Одесский морской порт зайдет постоянная военно-морская группа НАТО. Ожидается, что на одном из кораблей прибудет Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он проведет в Киеве комиссию Украина — НАТО.

Корабли НАТО пришвартуются в Одессе 30−31 октября. На это же время запланирована встреча главы НАТО Йенса Столтенберга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает свое присутствие в Черноморском регионе в рамках ответных мер на присоединение Крыма к России. В свою очередь постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко на это ответил, что Россия не допустит превращения Черного моря в «натовское озеро».

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».

Управление вооружением корабля осуществляет система «Иджис». В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в акваторию Черного зашел еще один военный корабль НАТО — скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter