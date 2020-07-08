Могли поджечь специально: глава Луганской ВГА назвал вероятную причину лесных пожаров (видео)

Происшествия

Причиной масштабного лесного пожара на Луганщине, где с огнем борются пожарные четырех областей, мог стать умышленный поджог.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его мнению, лес могли поджечь специально.

«Мы должны констатировать, что произошел огромный пожар. Из-за чего он возник — будет выяснять комиссия. Я не исключаю даже факт поджога. На сегодняшний день сделать какой-то анализ трудно, потому что пожар полностью не исчез. Он локализован, но огонь и дальше идет», — заявил Гайдай.

При этом он обратил внимание на то, что в области уже неделю отсутствуют осадки и сохраняется жаркая погода, что привело к засухам. Усугубляют ситуацию сильные ветра, которые способствуют распространению огня.

«Засуха, сегодня почти 40 градусов. И очень-очень сильный ветер. Поэтому пламя разносится на сотни метров. К сожалению, как-то потушить его очень трудно», — заявил Гайдай.

Позже на своей странице в Facebookгубернатор указал, что в пожаре ориентировочно сгорело почти 5 тысяч гектаров земли.

«Многие дома разрушены. Сейчас нельзя назвать точную цифру. Ориентировочно, только по одному Смоляниново, повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены «, — добавил глава администрации.

Также глава области отметил, что пожар могли потушить более оперативно, но боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком.

«Я уже разговаривал с президентом по этому поводу. Понимая, что может быть такая ситуация, мы вчера договорились, чтобы в Харькове нам предоставили самолет ГСЧС, который бы мог потушить пожар. Но, к сожалению, та сторона, у которой просили режим тишины, ничего нам не подтвердила. А лететь сюда на самолете — самоубийство», — рассказал Гайдай.

Как известно, Северодонецк и охваченные пожаром населенные пункты вблизи находятся приблизительно в 40 километрах от линии разграничения.

По словам главы МВД Арсена Авакова, к ликвидации пожара привлекли более 1000 работников системы МВД и авиацию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 гектаров. Утром 7 июля пожар локализовали. Однако из-за порывистого ветра и высокой температуры огонь распространился на село Смоляниново. К борьбе с огнем привлекли авиацию, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. По состоянию на вечер 7 июля, лесной пожар в Луганской области охватил несколько населенных пунктов. Огнем уничтожены более 100 жилых и дачных домов, погибло 6 человек. Местных жителей госпитализируют в больницы с ожогами.

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