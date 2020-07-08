Украина

В Украине коронавирусом заразились уже более 50 тысяч человек: зафиксирован новый скачок заболеваемости

По состоянию на утро среды, 7 июля, в Украине уже 50 414 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За сутки новых инфицированных 807, днем ранее цифра была меньше — 564.

Умерли за сутки 23 человека, вылечились 926.

По уровню заболеваемости по-прежнему лидируют Львовская (117), Ровенская (76), Закарпатская (75) области и Киев (114).



В восьми областях Украины количество заболевших за сутки — 1−2 человека.



Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.

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