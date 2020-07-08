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Происшествия

В Киеве перекрыли мост Метро: движение транспорта затруднено (видео)

9:43 8 июля 2020
пробка

В среду, 8 июля, в Киеве протестующие перекрыли мост Метро. Напомним, 1 июня сообщалось о «минировании» моста Метро.

На трассе образовалась пробка от станции метро «Черниговская».

Полиция пока не прибыла на место. Водителей призывают планировать заранее свой маршрут с учетом ситуации на мосту.

Видео опубликовали ресурсы «Киев Оперативный» и «ДТП.Киев».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что движение по Южному мосту в Киеве ограничат до конца лета из-за ремонта.

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