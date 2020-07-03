Общество и люди

Движение по Южному мосту в Киеве ограничат до конца лета (карта)

Столичные дорожники продолжают работать на многих объектах. На Южном мосту с 3 июля до 30 августа работники «Киевдормоста» будут чинить покрытие в обоих направлениях движения. Большую часть работ будут выполнять в ночное время. Но этими выходными частичное ограничение для транспорта запланировано в направлении Столичного шоссе.

На столичных улицах также продолжаются ремонты. С 9:00 до 22:00 4 июля на улице Братиславской частично ограничат движение, что связано с выполнением среднего ремонта на путепроводе над улицей Шолом-Алейхема и проспектом Лесным. Асфальтировать участок будут в субботу при благоприятной погоде.



С 9:00 до 20:00 4 и 5 июля на Аллее Героев Крут частичное ограничение для транспорта введут из-за среднего ремонта. По всей протяженности аллеи на этих выходных снимут старый асфальт.

Напомним, что до 1 сентября под эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе частично ограничено движение транспорта.

До 10 августа проведут работы на пересечении проспектов С. Бандеры и Героев Сталинграда в направлении станции метро «Почайна». Также ведутся работы возле пешеходного перехода ближе к улице Иорданской (срок окончания работ — 19 июля).

На Воздухофлотском путепроводе и под ним ремонтники проводят противоаварийные работы, которые продлятся до 19 июля.

На улице Гринченко ремонт продлится ориентировочно до 5 июля (обновляется покрытие на участке между переулком Лужевского и улицей Брожко — бывшей Кировоградской).

Улица Франко до 15 июля полностью перекрыта, и дорожники обновляют покрытие между улицами Б. Хмельницкого и Липинского (объезд проблемного участка по улицам Лысенко и Коцюбинского).

Частичное ограничение сохраняется до 1 сентября на Борщаговском путепроводе.

В этом году дорожное покрытие частично меняют, в частности, на улицах Тростянецкой, Товарной, Линейной, средний ремонт проводится на улицах Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Краснопольской, Билецкого и других. Кроме того, в столице планируют до конца дорожного сезона обновить всего 756 придомовых территорий и межквартальных проездов (почти на 200 объектах ремонт уже завершают, более чем на 160 закончили).

Ранее сообщалось, на каких участках столичных дорог из-за ремонтов планируются ограничения движения.

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter