Президент Бразилии лечится от коронавируса по рецепту Дональда Трампа (видео)

Мир

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее подтвердил, что заразился коронавирусом, заявил, что лечится и уже чувствует себя лучше.

65-летний бразильский лидер опубликовал видео в соцсети Facebook, в котором принимает гидроксихлорокин. Именно этот препарат от малярии ранее рекламировал в качестве лекарства от COVID-19 президент США Дональд Трамп, хотя медики не уверены в его эффективности. Президент Трамп сообщал, что принимает гидроксихлорохин для профилактики.

Жаир Болсонару, отрицавший серьезность коронавируса, подвергся критике у себя на родине за то, что подверг опасности заразиться общавшихся с ним журналистов. После объявления о том, что у него выявили COVID-19, Болсонару тут же снял маску перед стоявшими рядом репортерами. Теперь бразильская Ассоциация прессы планирует подать в суд на президента за нарушение правил безопасности.

Бразилия — вторая в мире после США страна по числу заболевших и умерших от коронавируса. Заразившихся здесь более 1,67 миллиона человек. Почти 67 тысяч больных умерли.

В июне Болсонару заявил, что Бразилия, по примеру США, выйдет из состава Всемирной организации здравоохранения из-за «идеологически предвзятого» поведения организации на фоне пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Больных коронавирусом в мире всего за 4 дня стало на миллион больше: в ряде стран возвращают карантин.

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