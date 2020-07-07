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Критиковавший карантин президент Бразилии заразился коронавирусом
В понедельник, 6 июля, у президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили симптомы коронавируса. Он сдал тест на COVID-19, оказавшийся положительным. Ранее в Бразилии коронавирусом заразился известный тренер, возглавлявший футбольную сборную страны.
Как сообщает Washington Post, президент Бразилии критиковал карантинные ограничения, которые связаны с эпидемией. Его пытались через суд принудить носить маску, но Жаир Болсонару оспорил это решение. Также 65-летний президент называл коронавирус «небольшим гриппом» и участвовал в митингах против карантина.
И вот у Жаира Болсонару поднялась температура, а также появились другие симптомы болезни. Инфицирование COVID-19 подтвердил тест.
Ранее сообщалось, что Трамп, Путин и Джонсон отказались защищаться от коронавируса — эта недооценка опасности COVID-19 дорого стоила возглавляемым ими странам.
Фото: Francisco Stuckert/Keystone Press Agency/Global Look Press13
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