Мир

Больных коронавирусом в мире всего за 4 дня стало на миллион больше: в ряде стран возвращают карантин

Первая неделя июля дала все основания утверждать, что пандемия COVID-19 стремительно наращивает темпы. В субботу, 4 июля, количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 11 миллионов. По состоянию на утро 8 июля число инфицированных составляло уже 11 миллионов 958 тысяч человек! То есть всего за четверо суток оно выросло еще на миллион! Напомним, в Украине коронавирусом заразились уже более 50 тысяч человек. При этом статистика показывает, что смертность среди больных COVID-19 постепенно снижается. Скончались около 547 тысяч человек. Выздоровели 6,9 миллиона пациентов, Уровень смертности уменьшился до 7 процентов. Активными (незавершенными) остаются 4,5 миллиона случаев. В тяжелом или критическом состоянии находятся более 58 тысяч больных с коронавирусом.

В списке стран с наибольшим числом выявленных случаев заражения также произошли значительные изменения. В США (первое место в мире) коронавирус выявлен уже более чем у 3 миллионов человек. Скончались 134 тысячи больных. На протяжении всей первой недели июля в стране ежедневно выявляется более 50 тысяч новых случаев COVID-19.

На втором месте закрепилась Бразилия — 1 миллион 675 тысяч зараженных. Умерли почти 67 тысяч из них. Во вторник, 7 июля, стало известно, что президент страны Жаир Болсонару получил положительный результат на тест, который сдал, когда у него неожиданно повысилась температура. Напомним, Болсонару не раз заявлял, что не верит в опасность нового коронавируса и считает его чем-то вроде обычного гриппа. Поэтому он категорически отказывался вводить в стране карантин и сам демонстративно не носил защитную маску. Дошло до того, что суд обязал Болсонару использовать маску в общественных местах, но он обжаловал это решение.

На третье место вышла Индия, обогнав Россию. В Индии уже более 744 тысяч инфицированных, скончались 20 тысяч 650 больных. В России 8 июля число зараженных превысило 700 тысяч. Умерли 10 тысяч 500 человек.

Две южноамериканские страны — Перу и Чили — обогнали Испанию и Великобританию по числу инфицированных. В Перу выявлено более 309 тысяч случаев, в Чили — 301 тысяча. В Испании число инфицированных медленно приближается к 300 тысячам. В Великобритании положительные результаты тестов на коронавирус получили более 286 тысяч человек. Несмотря на это правительство Бориса Джонсона продолжает смягчать ограничительные меры. Так, 4 июля в Англии вновь заработали пабы. Пандемия заставила власти закрыть эти заведения впервые в истории королевства. Пабы продолжали работать даже под немецкими бомбежками во время Второй мировой войны. Открытие любимых заведений после трехмесячного перерыва превратилось для британцев чуть ли не в национальный праздник. К сожалению, подавляющее большинство посетителей и не думало соблюдать правило безопасной дистанции.

По всему миру фиксируются новые вспышки заражения коронавирусом. Власти вынуждены возвращать карантинные меры в отдельно взятых регионах или городах. В Австралии снова «закрылся» Мельбурн. В Китае на жесткий карантин посадили округ близ Пекина, в котором проживают полмиллиона человек. В столице Сербии Белграде введен комендантский час и запрещены собрания с участием более пяти человек. Данное решение президента Александра Вучича привело к массовой акции протеста, которая вылилась в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ.

В Германии введены локальные карантины в ряде городов и отдельных районах Берлина. Это связано с выявлением новых очагов заражения на нескольких крупных скотобойнях, где работают иностранные рабочие, а также в общежитиях мигрантов. С подобной проблемой столкнулись также власти Австрии и ряда других стран ЕС.

Среди бывших советских республик лидерство по числу инфицированных сохраняет Россия. За ней следует Беларусь — более 64 тысяч случаев заражения, скончались по официальным данным 436 больных.

На третье место вышел Казахстан (свыше 51 тысячи инфицированных), обогнав Украину. Резкое ухудшение эпидемической ситуации вынудило казахские власти ввести новый двухнедельный карантин по всей стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь и вновь напоминает о том, насколько важно продолжать соблюдать меры индивидуальной защиты, которые включают в себя ношение защитных масок в общественных местах. Столь же необходимо придерживаться безопасной дистанции — от полутора до двух метров.

Вместе с тем группа ученых и врачей из 32 стран мира призвала ВОЗ как можно быстрее пересмотреть рекомендации по защите от нового коронавируса. Эти 239 специалистов уверены, что вирус задерживается в воздухе гораздо дольше, чем считалось раньше. Поэтому следует носить маски в закрытых помещениях даже при условии соблюдения безопасной дистанции. Но самое главное — нужно как можно быстрее менять конструкцию вентиляционных систем в зданиях, предусматривающих большее скопление людей. Эти системы нужно оснастить современными воздушными фильтрами.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», объявившая о победе над коронавирусом Черногория ужесточает карантин.



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