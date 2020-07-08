Пожар в Новой Каховке: суд принял неожиданное решение по подозреваемому

Происшествия

Суд не стал арестовывать подозреваемого в поджоге многоэтажного жилого дома в Новой Каховке.

Как сообщает пресс-служба полиции Херсонcкой области в своем Facebook, суд в Новой Каховке не поддержал ходатайство следователя и оставил на свободе мужчину, которого подозревают в совершении масштабного пожара в жилом доме, вне СИЗО. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, на то, чтобы потушить горящий дом в Новой Каховке, пожарным понадобилось около четырех часов. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже, откуда пламя затем распространилось на крышу. В результате не осталось ни одной секции дома, которая не задета огнем.

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