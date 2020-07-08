- 13:52 Обучение в школах Киева будет дистанционным до конца карантина
- 13:41 Пожар в Новой Каховке: суд принял неожиданное решение по подозреваемому
- 13:41 Президент Бразилии лечится от коронавируса по рецепту Дональда Трампа
- 13:29 Смертельные пожары под Северодонецком показали на видео с дрона
- 13:18 «Регистрация брака в Украине во время карантина заняла всего один день. В Швеции ничего подобного нет»
- 13:15 В Киеве устроили погоню со стрельбой: видео происшествия попало в сеть
- 13:02 Сборная Украины построила в Африке дом для многодетной семьи
- 13:01 "Миротворец" вскрыл новые данные о якобы связях Портнова с Кремлем
- 12:53 Во Львове у мужчины обнаружили опасную форму малярии
- 12:49 Непогода на Одесчине: затоплены дома, смыты посевы, пострадали люди
- 12:44 Стремительное падение рейтинга Зеленского показали в инфографике
- 12:27 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
Пожар в Новой Каховке: суд принял неожиданное решение по подозреваемому
Суд не стал арестовывать подозреваемого в поджоге многоэтажного жилого дома в Новой Каховке.
Как сообщает пресс-служба полиции Херсонcкой области в своем Facebook, суд в Новой Каховке не поддержал ходатайство следователя и оставил на свободе мужчину, которого подозревают в совершении масштабного пожара в жилом доме, вне СИЗО. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, на то, чтобы потушить горящий дом в Новой Каховке, пожарным понадобилось около четырех часов. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже, откуда пламя затем распространилось на крышу. В результате не осталось ни одной секции дома, которая не задета огнем.143
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!