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Что сулят небесные светила: гороскоп на 10 июля для всех знаков зодиака
Пятница, 10 июля, — непростой день для тех, кто привык быстро и без проблем добиваться желаемого.
«ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы и прогнозы известных астрологов, а сейчас предлагают гороскоп на 10 июля для всех знаков зодиака
Овен
Сегодня многое будет даваться труднее, чем обычно. Но благодаря вашей работоспособности и целеустремленности сумеете-таки управиться со всем в срок.
Телец
Не исключены конфликтные ситуации, которые могут быть связаны с профессиональной деятельностью. Но вам удастся достойно выйти из них, проявив дипломатичность и такт.
Близнецы
В первой половине дня можете заняться освоением чего-то нового, а после обеда представится возможность укрепить деловые связи, найти новый источник заработка.
Рак
Воздержитесь от участия в авантюрных мероприятиях. Также следует тщательным образом изучить документы, которые собираетесь подписывать. Эксперименты с имиджем сегодня окажутся успешными.
Лев
Сегодня лучше рассчитывать только на собственные силы, тогда шансы достичь успеха будут довольно велики. Неплохой день для встреч с друзьями и романтических свиданий.
Дева
Постарайтесь хоть что-то изменить в привычном образе жизни. Перемены помогут взбодриться и настроиться на оптимистичный лад.
Весы
Хорошее время для экспериментов, особенно творческих. Также представится возможность решить какую-то давнюю семейную проблему.
Скорпион
Старайтесь не поддаваться на провокации. Проявите спокойствие и сдержанность, иначе вероятность допустить серьезную ошибку окажется очень велика.
Стрелец
Начало дня может преподнести какой-то сюрприз. Сегодня лучше заниматься текущими делами, не предпринимая ничего нового.
Козерог
Несмотря на негативные тенденции, вероятность добиться желаемого сейчас очень велика. Стоит только проявить решительность и упорство. Близкие готовы поддержать все ваши начинания.
Водолей
Легких побед сегодня ждать не стоит, да и рассчитывать на чью-то помощь -- тоже. После обеда велика вероятность получения важной и нужной для вас информации.
Рыбы
Вероятно, в начале дня придется немного понервничать, но уже к полудню ситуация изменится в лучшую сторону. Не исключено получение интересного делового предложения.
Хорошего вам дня!
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