9 июля у иудеев начинается трехнедельный траур: чего нельзя делать

Общество и люди

C поста 17 числа месяца тамуза (в 2020 году он пришелся на 9 июля) у иудеев начинается трехнедельный траур. Он закончится постом 9 числа месяца ава (30 июля 2020 года).

Это время, когда евреи оплакивают обрушившиеся на них несчастья, называется еще «бейн ха-мецарим», что означает «в окружении бед», или «меж теснинами». А предвестниками всех этих бед стали события, происходившие в разные периоды еврейской истории, но именно 17 тамуза.

Первое такое событие произошло 17 тамуза в год Исхода, в 2448 году от сотворения мира (1312 год до н. э.). Тогда Моисей, получив от Всевышнего скрижали Завета для еврейского народа, спустившись с горы Синай. Подойдя к лагерю израильтян, он с ужасом увидел, что его народ пляшет вокруг золотого тельца, совершая тем самым тягчайший грех — идолопоклонство. И тут текст заповедей, нанесенный на каменные плиты, стал с них исчезать, а скрижали, совершенно не имевшие веса, когда Всевышний вручал их Моисею, обрели свою естественную тяжесть. Моисей не смог удержать их и бросил на землю. Так были разбиты первые скрижали Завета.

Суд Моисея над теми, кто сознательно предавался идолопоклонству, был суров — их подвергли одной из трех казней. Тех, кто точно знал, что за идолопоклонство полагается смертная казнь (если находились свидетели, подтверждавшие, что предупреждали провинившегося о таком исходе дела), умертвили мечом (такое наказание предписывала Тора для «отверженного города» — города, в котором его жители-евреи совратились к идолослужению). Те, кто совершил этот грех, но не был предупрежден о последствиях, были покараны судом небесным — умерли от эпидемии, которую послал Всевышний. А тех, чье участие в поклонении тельцу доказано не было и кто не был предупрежден о последствиях совершения такого греха, подвергли испытанию особой водой. Как только испытуемые выпили эту воду, животы виновных распухли, а с невиновными ничего не случилось (кстати, по закону Торы, такому же испытанию подвергались женщины, заподозренные в супружеской измене).

Почти через девять столетий, 17 тамуза 3336 года, когда сыны Израиля снова провинились перед Богом, начав забывать Тору, воины окружившей Иерусалим армии вавилонского царя Невухаднецара (Навуходоносора II) разрушили часть городской стены. В результате иудеи лишились возможности доставлять в Первый храм жертвенных животных. У когенов (жреческое сословие у древних евреев, считались потомками Аарона) не осталось другого выбора, как прекратить в храме «тамид» — обязательные ежедневные жертвоприношения. (Строго говоря, стена города была пробита 9 тамуза, а не 17, и в течение недели осажденные в храме еще ухитрялись доставать овец для совершения тамида. Но, чтобы не перегружать этот месяц постами, еврейские мудрецы установили в тамузе вместо двух постов один — 17 числа.) А через три недели после прекращения жертвоприношений, 9 ава, храм был подожжен.

В 3828 году, во времена Второго храма, стены Иерусалима 17 тамуза рухнули уже под натиском римлян.

Апостомос (Апустумус), наместник царя Антиоха, решив уничтожить духовное достояние евреев, публично сжег в тот день Тору, что послужило сигналом к преследованию евреев и стало одной из главных причин восстания Маккавеев.

И тогда же по приказу Антиоха в святилище храма была установлена статуя языческого идола. (По другим источникам, это сделал во времена Первого храма, но тоже 17 тамуза, царь Иудеи Менаше. Хотя Менаше был сыном одного из самых прославленных царей Иудеи — Хизкияу, в отличие от отца, он стал известен тем, что «затопил Иерусалим невинной кровью», поклонялся идолам и совершил множество других дурных дел.) Затем последовали разрушение Второго храма и гонения на еврейский народ.

В память об этих бедствиях 17 тамуза (напомним, в 2020 году — 9 июля) установлен пост, который начинается с рассвета — за час и 12 минут до восхода солнца, а заканчивается через 20 минут после захода солнца, с появлением на небе первых звезд. Во время этого поста иудеи весь день не едят и не пьют. Читаются специально написанные для этого дня слихот (от слова слиха — извинение, просьба о прощении. Так называются молитвы и специальные гимны религиозного содержания), отрывок из Торы, в котором Моисей умоляет пощадить Израиль после греха создания золотого тельца и поклонения ему, а также другие религиозные книги.

Поскольку в дни траура в первую очередь скорбят о разрушении храма, принято изучать его устройство и законы Торы, посвященные строительству храма.

И 17 тамуза, и следующий за ним траурный период считаются настолько неблагоприятными для евреев, что в течение этого времени не только следует отказаться от принятия решений по любым деловым вопросам, но, что особенно важно, надо еще позаботиться о своей безопасности: обходить стороной любые места, которые хотя бы гипотетически могут представлять опасность. Так, желательно отказаться от посещения бассейнов, пляжей, не ходить в походы. Следует избегать безлюдных мест, причем указывается даже время, когда находиться там особенно опасно — приблизительно с 10:30 до 16:30. Если нет срочности, желательно перенести на более благоприятное время и хирургические вмешательства.

С осторожностью относятся в этот период к такому серьезному делу, как вступление в брак.

В одних еврейских общинах не женятся в течение всего траурного периода, в других — не регистрируют браки с 1 по 9 ава (с 22 июля по 30 июля). А вот знакомства с целью последующего заключения брака (шидух) и помолвки с небольшим застольем разрешены.

Тем, кто женился до 17 тамуза, разрешено устраивать праздничную трапезу «семи благословений». Разрешаются и трапезы по случаю обрезания, бар-мицвы (достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия), выкупа первенца или новоселья. Но проходить они должны без музыкального сопровождения.

В дни траура не принято слушать музыку и устраивать танцы. Причем речь идет не только о «живом» исполнении — под запретом кассеты, диски, музыкальные радиопрограммы. Можно слушать пение, а капелла, но самому петь не стоит. Разрешено зарабатывать деньги уроками музыки. Ради заработка до 1 ава (но не в день поста) еврею разрешено играть для нееврея.

С 1 ава ограничения ужесточаются: под запретом мясные блюда и вино (за исключением суббот и трапез, установленных в честь исполнения заповеди), нельзя покупать и надевать новую одежду, стирать и гладить (исключение делается только для одежды детей до пяти-шести лет), бриться, стричься самим или стричь кого-либо, даже детей. В последнюю неделю перед 9 ава нельзя стричь ногти. Мыться в эти дни разрешено исключительно в гигиенических или медицинских целях, но не ради получения удовольствия.

Вообще с 1 ава надо избегать всего, что может доставить радость и удовольствие. Например, запрещено работать в садах, парках и цветниках, нельзя покупать золотые и серебряные украшения, в том числе обручальные кольца, и предметы роскоши. А вот предметы, необходимые в быту, такие как автомобиль, стиральная машина, кондиционер и т. п. , к предметам роскоши не относятся, а значит, приобретать их можно.

А еще в течение всех дней траура нельзя физически наказывать детей даже за самые тяжкие проступки, а также самых нерадивых своих учеников.

Напомним, с 18 по 20 сентября 2020 года будет праздноваться еврейский Новый год Рош Ха-Шана. Обычно на праздник в Умань приезжают хасиды. Но в связи с пандемией коронавируса в этом году их в Умани не ждут.

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter