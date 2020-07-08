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Общество и люди

В США подтвердили, что IQOS менее вреден, чем сигареты, — Bloomberg

14:57 8 июля 2020
IQOS
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

8 июля в Управлении по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили, что «Филип Моррис Интернэшнл Инк.» может продавать IQOS как продукт, который снижает воздействие на здоровье потребителей вредных химических веществ, содержащихся в сигаретах. Об этом сообщили в ИА Bloomberg.

По информации ИА, IQOS нагревает табак, а не сжигает его, и этот процесс считается менее вредным, чем курение обычных сигарет: «В прошлом году Управление по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, проанализировав применение изделия с измененным уровнем риска компании „Филипп Моррис“, позволило продавать в США IQOS».

В Управлении по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов заявили, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что система IQOS производит меньше вредных и потенциально вредных химических веществ. В Управлении также ссылаются на научные исследования, которые доказывают, что полный переход от обычных сигарет к системе IQOS значительно снижает влияние таких химических веществ на здоровье.

«Представленные компанией данные показывают, что продвижение на рынке этих продуктов с разрешенной нашим ведомством информацией может помочь зависимым от табака совершеннолетним курильщикам отказаться от сигарет и уменьшить риск контакта с вредными химическими веществами, но только в случае полного перехода на новые изделия», — заявил Митч Целлер, директор Центра табачных изделий Научно-экспертного комитета Управления по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В Управлении по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов США подчеркнули, что это решение не означает, будто продукты IQOS безопасные: «Скорее, они могут быть менее вредной альтернативой для людей, которые продолжали бы курить сигареты».

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