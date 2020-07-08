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Украина

Украина разорвала договор с Россией о совместной борьбе с терроризмом

15:41 8 июля 2020
Кабмин

В среду, 8 июля, Кабинет министров Украины прекратил действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, который действовал между правительствами Украины и России. В прошлом году Украина уже вышла из координационных органов СНГ.

Как сообщает в своем Telergram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, решение о прекращении действия меморандума было принято на заседании правительства в среду. Это позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии России.

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Кабмин также поддержал представление в Верховную Раду законопроекта о выходе Украины из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики со странами СНГ.

«Это решение снизит риски торгово-экономического давления на Украину и защитит национальные интересы», — написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ о финансовой разведке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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