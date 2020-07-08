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Украина разорвала договор с Россией о совместной борьбе с терроризмом
В среду, 8 июля, Кабинет министров Украины прекратил действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, который действовал между правительствами Украины и России. В прошлом году Украина уже вышла из координационных органов СНГ.
Как сообщает в своем Telergram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, решение о прекращении действия меморандума было принято на заседании правительства в среду. Это позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии России.
Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.
Кабмин также поддержал представление в Верховную Раду законопроекта о выходе Украины из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики со странами СНГ.
«Это решение снизит риски торгово-экономического давления на Украину и защитит национальные интересы», — написал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения СНГ о финансовой разведке.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»70
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