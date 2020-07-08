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Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке: что об этом известно
Украина с каждым годом все больше дистанцируется от СНГ, который не находит в себе смелости признать российскую агрессию против нашей страны и использует для этого различные уловки.
Теперь речь идет о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участниц СНГ.
Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский, говорится на официальном сайте главы государства.
«Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств, подписанной 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде», — говорится в указе.
Одновременно Зеленский поручил МИД уведомить исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из указанного соглашения.
В тексте документа Зеленский ссылается, в частности, на статью 8 Соглашения, согласно которой каждый его участник имеет право выхода, уведомив о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты выхода.
Напомним, в июне Кабинет министров инициировал выход из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маргетингових центров.
В прошлом году Украина приостановила действие еще шести международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Всего же наша страна вышла из более десяти подобных соглашений.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Украина завершила процесс выхода из координационных органов Содружества независимых государств.19
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