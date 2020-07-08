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ФСБ могла похитить в Киеве украинского бизнесмена, судившегося с Россией за «отжатый» в Крыму бизнес
Акционер крымского завода Сергей Ткаченко был заочно арестован Россией и затем похищен в Киеве. А на днях оккупанты провели массовые обыски и задержания в Крыму.
Как сообщает LIGA.net, Сергея Ткаченко похитили в столице 1 июля в салоне красоты. Двое мужчин представились «федералами», застегнули на нем наручники, вывели из помещения и вывезли на сером автомобиле.
«У нас пока версия только одна. Она касается незаконного привлечения Ткаченко к уголовной ответственности и несанкционированной работы правоохранительных органов России на территории Украины», — заявил адвокат Ткаченко Дмитрий Трубицын.
Сергей Ткаченко — акционер севастопольского судоремонтного завода «Южный».
«В 2014 году он не принял их гражданство, был против аннексии и стал персоной нон-грата. Они его включили в базу невъездных и тупо отжали завод. Все документы были у него на руках», — отметила жена похищенного бизнесмена Юлианна. Свои активы Ткаченко оценил в 150 млн долларов.
Ткаченко готовил обоснования под иск в Европейский суд по правам человека.
В первых числах марта 2020 года московский суд заочно арестовал Сергея Ткаченко: на срок в два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Украинский бизнесмен проходил по делу о хищении денежных средств.
«Я не исключаю, что российские спецслужбы работают здесь совместно с сотрудниками СБУ, но тайно. Иначе как федералы могли пересечь границу и тут работать, в центре города, в парикмахерской, где были женщины и дети?» — подчеркнула Юлианна.
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