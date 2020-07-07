Украина

У Зеленского отреагировали на массовые обыски и задержания в Крыму

В представительстве президента Украины в Крыму осудили утренние обыски и задержания крымскотатарских активистов в четырех районах аннексированного полуострова, назвав их преступными и политически мотивированными.

«Представительство президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова», — говорится в заявлении представительства.

Кроме того, на репрессии отреагировала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар. Она считает, что оккупационные власти попытаются инкриминировать задержанным статью российского Уголовного кодекса о терроризме.

«Шестеро задержаны. Скорее всего, всех ждет знаменитая в 205.5 УК РФ. Сейчас они содержатся в отделении ФСБ в Симферополе», — написала она в соцсети, напомнив, что по этой статье в Крыму задержано уже 67 крымскотатарских активистов.

Напомним, в мае в МИД Украины сформулировали главные тактические задачи по деоккупации Крыма.

Фото Представительства президента Украины в АР Крым

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