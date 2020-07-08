- 16:55 Американец Лопес вновь грязно оскорбил Ломаченко, вошедшего в пятерку лучших боксеров современности
- 16:52 Мера пресечения больше не нужна: прокуратура внезапно закончила расследование дела Порошенко
- 16:41 Полиция разблокировала движение по мосту Метро в Киеве, есть задержанные
- 16:30 Причиной катастрофического пожара на Луганщине мог быть обстрел со стороны боевиков, — Нацполиция
- 16:30 ФСБ могла похитить в Киеве украинского бизнесмена, судившегося с Россией за «отжатый» в Крыму бизнес
- 15:52 Суд обязал прокуроров открыть еще одно дело по "пленкам Ермака"
- 15:45 Ленин стал панком: в России памятник "вождю мирового пролетариата" нелепо защитили от голубей
- 15:41 Украина разорвала договор с Россией о совместной борьбе с терроризмом
- 15:35 Джонни Депп: «К 14 годам я перепробовал все наркотики, известные человеку»
- 15:08 Сделка на 13,5 млн: Зеленский продал землю и недвижимость жене «слуги народа»
- 15:07 «Динамо» — «Ворскла»: онлайн-трансляция финального матча Кубка Украины
- 14:57 В США подтвердили, что IQOS менее вреден, чем сигареты, — Bloomberg
Причиной катастрофического пожара на Луганщине мог быть обстрел со стороны боевиков, — Нацполиция (фото, видео)
Наряду с работой над тремя версиями возникновения масштабного пожара в Луганской области, правоохранителями проверяется информация о возможном обстреле с временно неподконтрольных правительству Украины территорий, что могло привести к возгораниям.
Об этом на заседании Кабмина заявлял глава Нацполиции Игорь Клименко, отмечавший, что накануне противник обстреливал «опорник» подразделений ООС.
По информации Игоря Клименко, на сегодняшний день зарегистрированы пять фактов смертей во время пожаров: «Первый — житель Смолянинова (1957 года рождения). Еще двое людей задохнулись на трассе к Смолянинова (1953 и 1955 годов рождения). Утром 8 июля в новоайдарской больнице умер мужчина, получивший 70 процентов термических повреждений тела. Была информация, что в селе Вовче, где был дачный кооператив, мужчина попытался уехать из зоны пожаров на своей машине, но не доехал. Стал задыхаться, вылез из машины и умер».
Тем временем в соцсети продолжают выкладывать фото и видео последствий страшных пожаров в Луганской области. Несколько видео снял Дмитрий Михайлов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы подразделений Объединенных сил, принимающие участие в тушении пожара в Луганской области, сняли горящие леса с дрона.117
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"