Происшествия

Причиной катастрофического пожара на Луганщине мог быть обстрел со стороны боевиков, — Нацполиция (фото, видео)

Наряду с работой над тремя версиями возникновения масштабного пожара в Луганской области, правоохранителями проверяется информация о возможном обстреле с временно неподконтрольных правительству Украины территорий, что могло привести к возгораниям.

Об этом на заседании Кабмина заявлял глава Нацполиции Игорь Клименко, отмечавший, что накануне противник обстреливал «опорник» подразделений ООС.

По информации Игоря Клименко, на сегодняшний день зарегистрированы пять фактов смертей во время пожаров: «Первый — житель Смолянинова (1957 года рождения). Еще двое людей задохнулись на трассе к Смолянинова (1953 и 1955 годов рождения). Утром 8 июля в новоайдарской больнице умер мужчина, получивший 70 процентов термических повреждений тела. Была информация, что в селе Вовче, где был дачный кооператив, мужчина попытался уехать из зоны пожаров на своей машине, но не доехал. Стал задыхаться, вылез из машины и умер».

Тем временем в соцсети продолжают выкладывать фото и видео последствий страшных пожаров в Луганской области. Несколько видео снял Дмитрий Михайлов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы подразделений Объединенных сил, принимающие участие в тушении пожара в Луганской области, сняли горящие леса с дрона.

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