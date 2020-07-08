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Масштабные пожары на Луганщине: в полиции назвали три версии ЧП
У полиции есть три основные версии чрезвычайного происшествия в Луганской области, где возник масштабный пожар.
«Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений», — заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко
Впрочем, окончательная причина масштабного ЧП будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз. «Основная задача сейчас — спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы», — отметил Клименко.
По словам руководителя Нацполиции, открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото последствий масштабного лесного пожара в Луганской области, который перебросился на дома местных жителей.
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