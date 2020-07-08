Происшествия

Масштабные пожары на Луганщине: в полиции назвали три версии ЧП

У полиции есть три основные версии чрезвычайного происшествия в Луганской области, где возник масштабный пожар.

«Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений», — заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко

Впрочем, окончательная причина масштабного ЧП будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз. «Основная задача сейчас — спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы», — отметил Клименко.

По словам руководителя Нацполиции, открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото последствий масштабного лесного пожара в Луганской области, который перебросился на дома местных жителей.



131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter