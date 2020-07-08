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Происшествия

Смертельные пожары под Северодонецком показали на видео с дрона

13:29 8 июля 2020
Пожар в Луганской области

Масштабные пожары, охватившие Луганскую область, сняли с дрона — видео в сеть выложили бойцы 93-й бригады Холодный Яр.

«Вы сами можете оценить масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса! Сейчас пожар локализован. Техника и личный состав Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГосЧС день и ночь боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться», — говорится в комментарии к видео.

Украинские военные использовали спецтехнику, чтобы создать защитную полосу и отрезать часть пылающего леса от населенных пунктов.

Участие в тушении пожаров принимают почти 500 военнослужащих из подразделений Объединенных сил и около 60 единиц техники. Задействованы подразделения, которые находятся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые подразделения и военные пожарные команды. Для оказания неотложной и первой врачебной помощи задействованы врачебно-сестринские бригады на санитарном транспорте. Для эвакуации пострадавших работают более 15 экипажей санитарных автомобилей и 8 вертолетов Ми-8.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасателям удалось локализировать огонь в пострадавшем поселке Смоляниново на Луганщине — фото из пострадавшего населенного пункта выложили в сеть.

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