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Смертельные пожары под Северодонецком показали на видео с дрона
Масштабные пожары, охватившие Луганскую область, сняли с дрона — видео в сеть выложили бойцы 93-й бригады Холодный Яр.
«Вы сами можете оценить масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса! Сейчас пожар локализован. Техника и личный состав Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГосЧС день и ночь боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться», — говорится в комментарии к видео.
Украинские военные использовали спецтехнику, чтобы создать защитную полосу и отрезать часть пылающего леса от населенных пунктов.
Участие в тушении пожаров принимают почти 500 военнослужащих из подразделений Объединенных сил и около 60 единиц техники. Задействованы подразделения, которые находятся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые подразделения и военные пожарные команды. Для оказания неотложной и первой врачебной помощи задействованы врачебно-сестринские бригады на санитарном транспорте. Для эвакуации пострадавших работают более 15 экипажей санитарных автомобилей и 8 вертолетов Ми-8.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасателям удалось локализировать огонь в пострадавшем поселке Смоляниново на Луганщине — фото из пострадавшего населенного пункта выложили в сеть.294
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!