Шоу-бизнес

Виталий Козловский рассказал свою историю любви в новом клипе (видео)

Певец Виталий Козловский, заговоривший недавно о женитьбе, порадовал поклонников новой работой. Он выпустил романтический клип «Фото на память», в котором рассказал свою историю любви.

«Козловский показал свою love-story. Легкость, беззаботность, страсть — все это описывает сюжет истории», — говорится в описании клипа.

Режиссером видео выступил Реза Голестани, снимали в Киеве, на берегу озера. Роль любимой девушки Виталия сыграла редактор издания «Завидные невесты» Марина Арехова. Ради красивой картинки им пришлось долгое время провести в воде, в мокрой одежде. В одном из кадров влюбленные полностью погружаются под воду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Анна Седокова поранилась до крови на съемках нового клипа.

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