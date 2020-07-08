26.82 / 27.06 30.01 / 30.48
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Виталий Козловский рассказал свою историю любви в новом клипе (видео)

17:39 8 июля 2020
Виталий Козловский

Певец Виталий Козловский, заговоривший недавно о женитьбе, порадовал поклонников новой работой. Он выпустил романтический клип «Фото на память», в котором рассказал свою историю любви.

«Козловский показал свою love-story. Легкость, беззаботность, страсть — все это описывает сюжет истории», — говорится в описании клипа.

Режиссером видео выступил Реза Голестани, снимали в Киеве, на берегу озера. Роль любимой девушки Виталия сыграла редактор издания «Завидные невесты» Марина Арехова. Ради красивой картинки им пришлось долгое время провести в воде, в мокрой одежде. В одном из кадров влюбленные полностью погружаются под воду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Анна Седокова поранилась до крови на съемках нового клипа.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пляж

Наиболее пострадали Киев и Чернигов: стало известно, как глобальное потепление ударило по Украине

Порошенко в суде

Мера пресечения больше не нужна: прокуратура внезапно закончила расследование дела Порошенко

Пожар

Боевики пообещали не мешать тушить масштабный пожар на Луганщине, — Резников

мост метро

Полиция разблокировала движение по мосту Метро в Киеве, есть задержанные (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер