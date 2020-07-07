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Вся в крови, не могла дышать: Анна Седокова серьезно травмировалась на съемках нового клипа (видео)

12:13 7 июля 2020
Анна Седокова

Живущая в Москве бывшая солистка группы «ВИА-Гра» Анна Седокова, рассказавшая о липосакции в 21 год, получила серьезные травмы на съемках своего нового клипа «Самолеты». Видео снимали на территории аэропорта, для эффектного кадра Анна бежала на камеру, но зацепилась каблуках и упала на асфальт прямо перед съемочной группой. От неожиданности и шока команда замерла. Видео падения певица показала в Instagram.

«Моя самая драматичная песня „Самолеты“ экранизирована этим утром. Было ли больно? Было. Будет ли еще?», — написала под видео с падением Седокова.

Обеспокоенные поклонники засыпали Седокову вопросами, как она себя чувствует. Певица рассказала, что получила серьезные травмы: она сильно ушиблась, разбила до крови колени и руки, не могла дышать. Члены съемочной группы оказали ей первую помощь, положили на землю. Придя в себя от боли, Анна приняла решение продолжить съемки, не убирая кровь для эффектности кадра. 

«Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю! Она должна разогнуться! Оказывается так страшно, когда не можешь дышать. Через минуту, показавшуюся вечностью, начало отпускать. Я увидела команду в ужасе и поняла, что нужно показать им, что все хорошо. Чтоб они не волновались», - рассказала позже Анна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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