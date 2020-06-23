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Гламур

Этот вопрос остро стоит: Виталий Козловский заговорил о женитьбе

15:48 23 июня 2020
Виталий Козловский

Популярный певец Виталий Козловский, рассказавший ранее, как подготовился к карантину, всерьез задумался о женитьбе. В связи с коронавирусом артист почти все время проводил дома вместе со своей любимой девушкой. Виталий говорит, что совместное времяпровождение и проживание под одной крыше еще больше утвердило его в том, что рядом находится его идеальная женщина. Козловский признался, что серьезно думает о женитьбе.

«Карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что постоянно ты в движении куда-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а здесь вы 24 часа в сутки вместе… Сейчас этот вопрос остро стоит», — сказал Козловский в интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь», имея в виду свадьбу.

Виталий на карантине много времени уделяет спорту и быту. Говорит, что за это время навел порядок в квартире, выбросил все ненужное, перебрал гардероб.

«Я наконец перебрал все во всех уголках своих шкафов. Конечно, делаю это не сам, а под эгидой женской руки. Все лишнее и ненужное из квартиры вынесли», — признался Козловский.

Имя своей избранницы Виталий не называет, но ему давно приписывают роман с пиар-менеджером Юлией Бакуменко. С ней он появляется у общих друзей, посещает светские мероприятия.

Ранее Виталий Козловский собирался жениться на участнице шоу «Холостяк» Рамине Эсхакзай. Он преподнес ей кольцо и сделал предложение. Но до свадьбы дело так и не дошло. Рамина позже призналась, что Козловсакий закрутил роман с ней на зло Юлии, а потом снова сошелся с бывшей.

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