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Происшествия

Версия о взрывном устройстве в доме на столичных Позняках не подтвердилась, — глава Нацполиции

18:28 8 июля 2020
На месте взрыва

В ближайшие дни будут готовы результаты экспертиз по взрыву дома в Дарницком районе Киева, сообщает Интерфакс-Украина.

«Проводим восемь экспертиз, ждем результатов, — бездоказательно обвинять людей в случившемся нельзя. Однозначно, основная версия — это газ», — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, проведены следственные действия в службах газа, которые обслуживали Дарницкий район и тот дом, где произошел взрыв.

Клименко отметил, что изначально одной из версий взрыва было срабатывание взрывного устройства, но экспресс-тест ее не подтвердил.

Результаты экспертиз должны быть примерно через неделю.

Ранее сообщалось, что полиция назвала окончательное число погибших при взрыве на Позняках. Пострадали квартиры с четвертого по седьмой этаж. Были разрушены межэтажные перекрытия, погибших доставали из-под завалов.

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