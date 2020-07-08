- 18:29 Самоубийство 13-летнего мальчика на Житомирщине: подросток мог состоять в «группе смерти»
- 18:28 Версия о взрывном устройстве в доме на столичных Позняках не подтвердилась, — глава Нацполиции
- 18:28 На железнодорожном вокзале в Киеве появятся системы температурного скрининга: что важно знать
- 18:16 Звездный пилот, прервавший гегемонию Шумахера, возвращается в Формулу-1: сеть не в восторге
- 18:11 В Украине «накрыли» сеть наркоторговцев, по почте распространявших тяжелые наркотики по всему миру
- 17:56 Боевики пообещали не мешать тушить масштабный пожар на Луганщине, — Резников
- 17:55 Наиболее пострадали Киев и Чернигов: стало известно, как глобальное потепление ударило по Украине
- 17:39 Суд признал недостоверной информацию Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в Укроборонпроме, — адвокат
- 17:39 Продуктовые ярмарки в Киеве с 9 по 12 июля: названы адреса
- 17:28 На Харьковщине разоблачили шайку полицейских, делавших "бизнес" на наркоманах
- 17:27 Кабмин назначил языкового омбудсмена: что известно о Тарасе Кремене
- 17:11 На Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие
Версия о взрывном устройстве в доме на столичных Позняках не подтвердилась, — глава Нацполиции
В ближайшие дни будут готовы результаты экспертиз по взрыву дома в Дарницком районе Киева, сообщает Интерфакс-Украина.
«Проводим восемь экспертиз, ждем результатов, — бездоказательно обвинять людей в случившемся нельзя. Однозначно, основная версия — это газ», — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
По его словам, проведены следственные действия в службах газа, которые обслуживали Дарницкий район и тот дом, где произошел взрыв.
Клименко отметил, что изначально одной из версий взрыва было срабатывание взрывного устройства, но экспресс-тест ее не подтвердил.
Результаты экспертиз должны быть примерно через неделю.
Ранее сообщалось, что полиция назвала окончательное число погибших при взрыве на Позняках. Пострадали квартиры с четвертого по седьмой этаж. Были разрушены межэтажные перекрытия, погибших доставали из-под завалов.2
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Звездный пилот, прервавший гегемонию Шумахера, возвращается в Формулу-1: сеть не в восторге (фото, видео)
Умерла скандально известная учительница, которая совратила 12-летнего ученика и вышла за него замуж (фото)
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...