Происшествия

Погибших больше нет: на месте взрыва на Позняках завершили поисково-спасательную операцию

Спасатели закончили разбирать завалы в многоэтажке на Позняках в ​​Киеве, где 21 июня произошел взрыв. Погибших больше не нашли.

Всего в разрушенном доме из-под завалов вытащили тела пятерых человек.

Ночью спасатели достали тело 44-летнего мужчины. Он стал пятой жертвой взрыва в доме. Ранее были найдены тела двух женщин и двух мужчин. Трое из погибших — это семья: мать, отец и сын.

К проведению работ привлекали 223 спасателя и 44 единицы техники.

Напомним, до полного окончания работ в доме на проспекте Григоренко в ГСЧС предполагали, что под бетонными перекрытиями могут еще находиться люди.

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