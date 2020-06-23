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Погибших больше нет: на месте взрыва на Позняках завершили поисково-спасательную операцию
Спасатели закончили разбирать завалы в многоэтажке на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел взрыв. Погибших больше не нашли.
Всего в разрушенном доме из-под завалов вытащили тела пятерых человек.
Ночью спасатели достали тело 44-летнего мужчины. Он стал пятой жертвой взрыва в доме. Ранее были найдены тела двух женщин и двух мужчин. Трое из погибших — это семья: мать, отец и сын.
К проведению работ привлекали 223 спасателя и 44 единицы техники.
Напомним, до полного окончания работ в доме на проспекте Григоренко в ГСЧС предполагали, что под бетонными перекрытиями могут еще находиться люди.
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