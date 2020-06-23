26.55 / 26.75 29.67 / 30.08
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Погибших больше нет: на месте взрыва на Позняках завершили поисково-спасательную операцию

13:53 23 июня 2020
дом

Спасатели закончили разбирать завалы в многоэтажке на Позняках в ​​Киеве, где 21 июня произошел взрыв. Погибших больше не нашли.

Всего в разрушенном доме из-под завалов вытащили тела пятерых человек.

Ночью спасатели достали тело 44-летнего мужчины. Он стал пятой жертвой взрыва в доме. Ранее были найдены тела двух женщин и двух мужчин. Трое из погибших — это семья: мать, отец и сын.

К проведению работ привлекали 223 спасателя и 44 единицы техники.

Напомним, до полного окончания работ в доме на проспекте Григоренко в ГСЧС предполагали, что под бетонными перекрытиями могут еще находиться люди.

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Боевик

Премию Дарвина этому парню: 20-летнего боевика задержали с полным пакетом «документов ДНР»

обвал дома в Одессе

Обвал жилого дома в Одессе: момент происшествия попал на видео

ДТП на трассе Киев&nbsp;— Чоп

Страшное ДТП на Львовщине: двое погибших, двое – в реанимации (фото)

На рейсе МАУ погибли 38 щенков

Скандал вокруг гибели щенков на борту самолета МАУ получил продолжение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер