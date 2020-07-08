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Сергей Шахов: если в Украине горит лес, значит, кому-то это выгодно
Народный депутат Сергей Шахов будет лично контролировать ход расследования пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. Однако независимое расследование возможно только при участии правоохранителей из Киева — нельзя доверять расследование тем, кто, вероятно, причастен к поджогу.
Об этом депутат заявил на странице в Facebook.
«Если в Украине горит лес — значит выгодно скрыть его вырубку, уверен что и пожар на Луганщине не без преступного умысла. Слишком поразительное совпадение. Лес загорелся именно тогда, когда туда выехала ВСК на проверку … Лично я, в такие совпадения не верю!» — отметил Сергей Шахов.
Депутат неоднократно выступал в парламенте, что на Донбассе процветает незаконная вырубка лесов. По мнению Шахова, к умышленному поджогу могут быть причастны руководители Луганского областного управления Нацполиции, которые годами «крышуют» контрабанду луганского леса.
«Главное — найти и наказать виновных в этой беде. Независимое расследование возможно только, если им займутся правоохранители из Киева — нельзя доверять расследование тем, кто, вероятно, причастен к поджогу. Пятеро погибших, десятки раненых, более 100 сгоревших домов, пожарные из разных уголков Украины. А кто ответит?» — добавил нардеп.
Шахов добавил, что в зоне пожара круглосуточно работает его команда, предоставляя всю необходимую помощь пострадавшим.
Благотворительные взносы на помощь пострадавшим можно сделать по следующим реквизитам:
Благотворительный Фонд Сергея Шахова
ЕГРПОУ / ДРФО 34 986 809,
р / с UA033047950000026001053724568
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