Мир

В Лондоне огромный кран упал на жилые дома: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Падение строительной техники на жилые дома и торговые точки, к сожалению, перестало быть редкостью не только в Украине, но и во многих других странах.

Один из таких печальных инцидентов произошел накануне в британской столице Лондоне, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в районе Боу. 20-метровый строительный кран упал на строительную площадку и два дома. У одного из них обрушилась часть крыши.

В результате инцидента погибла женщина, тело которой нашли на втором этаже одного из домов.

Двоих людей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, еще двум — предоставили медпомощь на месте.

Кроме того, несколько человек оказались заблокированным внутри зданий. Чтобы их деблокировать, привлекли три команды спасателей. Также на месте падения работало несколько медицинских бригад.

Причина падения крана пока неизвестна.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что осенью прошлого года в Киеве во время реконструкции путепровода на Борщаговке упал строительный кран. Инцидент произошел на улице Семьи Сосниных, притом никаких причин для падения крана (ударов, столкновений и т. д. ) не было. К счастью, в результате падения никто не пострадал.

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