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Минюст узаконил "кассовые аппараты в смартфоне": о чем идет речь
Министерство юстиции зарегистрировало приказ о порядке регистрации и применения программных регистраторов расчетных операций (РРО), чем узаконило «кассовые аппараты в смартфоне», которые вскоре станут обязательными для всего малого бизнеса с оборотом более миллиона гривен в год, включая тех, кто платит единый налог.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины.
Бесплатное приложение для программного регистратора расчетных операций будет доступно для полноценного использования всеми желающими. Его запуск запланирован уже на 1 августа 2020 года.
Использование регистратора расчетных операций станет обязательным для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей. Это произойдет уже 1 января 2021 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 октября 2019 года подписал законы, которые расширяют обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.
По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты — ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению экспертов, обязательное применение РРО приведет к увеличению фискальной нагрузки на предпринимателей, и, соответственно, к подорожанию их товаров и услуг.4
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