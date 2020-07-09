Бой Ломаченко – Лопес вновь перенесен: названа новая дата

Спорт

Бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и обладателем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом), который ранее планировался на 19 сентября, вновь перенесен.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, назвав причину такого решения. «Мы планировали устроить бой Ломаченко — Лопес 19 сентября. Это была наша рабочая дата. Но теперь мы хотим устроить этот поединок на pay-per-view (предоплаченные трансляции. — Авт.), а значит новая дата — 3 октября. В данный момент мы не можем планировать поединок даже с ограниченным количеством фанатов, но, надеюсь, мы сможем пустить на арену хотя бы 2000−2500 человек», — приводит слова функционера сайт Boxing Scene.

Тем временем наш соотечественник начал тренировочный лагерь перед поединком с дерзким американцем, который вновь позволил себе грязные оскорбления в адрес украинского чемпиона. «Исходя из слов менеджера Ломаченко Эгиса Климаса, вчера (8 июля. — Авт.) Василий официально начал тренировочный лагерь», — сказал журналист ESPN Марк Кригель.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гонорар Ломаченко за бой с Лопесом уменьшили в четыре раза, с 4,5 млн до 1,1 млн долларов.

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