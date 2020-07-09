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Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились, пройдя курс семейной терапии
Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые расстались в 2016 году, но все еще до конца не оформили развод, решили закопать топор войны. Как пишет издание People, бывшие муж и жена помирились, пройдя курс семейной терапии. И, хотя восстанавливать супружеские отношения они не собираются, голливудские звезды по крайней мере прекратили наконец враждовать — ради своих шестерых детей, которые теперь по очереди проводят время с матерью и отцом. Джоли и Питт сейчас оба проживают в Лос-Анджелесе недалеко друг от друга.
Питт чувствует себя намного счастливее, имя возможность регулярно видеть 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло, 12-летних двойняшек Нокса и Вивьен и даже 18-летнего Мэддокса. Со старшим приемным сыном Питт также сумел наладить отношения после длительного периода отчуждения. Особенно часто Питт видится стремя своими биологическими младшими детьми.
Не так давно Джоли заявила в одном из интервью журналу Vogue, что ее решение расстаться с Брэдом «было правильным». И что она действовала на благо детей. А Питт признался, что после разрыва с Анджелиной посещал Общество анонимных алкоголиков.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли пожаловалась на дистанционное обучение детей.
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