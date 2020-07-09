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Происшествия

Силы были на исходе: в сеть попало видео спасения утопающих в Днепре мужчины и женщины

10:35 9 июля 2020
Человек тонет

В Киеве, где недавно утонул парень, патрульные полицейские вытащили из воды упавшую в воду женщину и мужчину, бросившегося ей на помощь.

Как сообщают в столичной Патрульной полиции, ЧП произошло в районе Почтовой площади на речном причале. Правоохранителям сообщили, что два человека упали в Днепр и не могут самостоятельно выбраться.

«Между теплоходами патрульные увидели в воде двух человек. Инспекторы Александр Гребелюк и Станислав Бутов вытащили из воды женщину и мужчину, который уже с трудом мог держаться на плаву», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что бросился на помощь женщине, которая по неосторожности упала в воду, но сам выбраться на берег не смог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевские полицейские спасли мужчину, который бросился в Днепр с пешеходного моста, ведущего на Труханов остров.

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