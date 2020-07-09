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Украина

Зеленский признал, что Украина не готова к дистанционному обучению в школах

12:21 9 июля 2020
зеленский

Украина технически не готова перейти с 1 сентября на дистанционное обучение, поскольку для этого нужно полное покрытие территории мобильной связью 3G и 4G. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который находится с рабочей поездкой в Волынской области.

Заявление главы государства появилось на фоне неясности с форматом обучения в новом учебном году. Пока что обсуждается как возвращение к традиционной форме уроков в классах, так и продолжение дистанционных занятий, учитывая возможность второй волны COVID-19.

«У нас более-менее второй волны (заболеваемости) нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными», — приводит слова Зеленского РБК-Украина.

Напомним, в комитете Рады по образованию соглашались, что дистанционное образование в Украине пока не готово полностью заменить традиционную очную учебу, но может стать «дополнительным инструментом».

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