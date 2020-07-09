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Неизвестные поджигают поля в Луганской области: резонансное видео попало в сеть
В сети выложили снятый с дрона ролик, на котором зафиксировано, как с автомобиля поджигают поле — тема возгораний сейчас особенно болезненна для жителей Луганской области, страдающей от пожаров.
Видео разместил в своем Facebook волонтер Роман Доник. В подписи к ролику он обратился к Офису президента Украины и СБУ.
«Расскажите нам еще о случайных возгораниях из-за аномальной жары в Луганской области. А мы послушаем, посмеемся», — написал Доник.
Он рассматривает две версии происходящего — действия местных жителей на скошенных полях и заказ поджогов.
При этом точное место съемки не указано, и не известно, связан ли этот поджог с масштабными пожарами.
Под видео оставляют возмущенные комментарии:
Ранее на видео показали последствия пожаров в Луганской области.150
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