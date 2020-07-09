Происшествия

Пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией: что происходит в пострадавших от огня селах 9 июля

В Луганской области четвертые сутки продолжается масштабный лесной пожар. Потушен огонь в селе Смоляниново Новоадарского района, но все еще горят пять тысяч гектаров территории. Основных очагов два: зеленые насаждения в Боровском лесничестве и полигон, куда свозили мусор из Северодонецка и окрестностей.

Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, очаги огня находятся в 22-м и 23-м квартале Боровского лесничества. Пожарным мешает сильный порывистый ветер. Тушением занимаются около полутора тысяч человек, почти три сотни пожарных машин и авиация (два самолета АН-32П).

Пожары на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства классифицированы как чрезвычайная ситуация. Пока что это ЧС регионального уровня, но есть угроза, что она разрастется до государственного масштаба.

Уже подсчитано, что в огне сгорели 24 жилых дома в селе Смоляниново и еще 35 были повреждены. Пострадали 80 дач при кооперативе «Волчье озеро». Глава Луганской области Сергей Гайдай объявил, что компенсации за сгоревшее жилье жители смогут получить через несколько дней, когда комиссия обследует территорию.

На пожаре погибли пять человек — в основном пожилые люди, не сумевшие вовремя покинуть опасную территорию. Медицинская помощь понадобилась 71 человеку, трое все еще остаются в больнице.

Напомним, полиция рассматривает три версии возникновения пожара, в том числе и умышленный поджог.

Фото lg.dsns.gov.ua

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