Блоги

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, бывшего народного депутата («Народный фронт») и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской. Известный политик Борислав Береза считает, что ЕСПЧ отверг претензии НАБУ по причине того, что Бюро нарушило все, что только возможно

«Помните, я обещал, что скоро будет весело, но не всем? Так вот это «скоро» произошло вчера вечером, после решения ЕСПЧ. И это решение может иметь крайне негативные последствия для Украины в вопросе исков к России по Донбассу и Крыму, — написал Борислав Береза на своей странице в Facebook. - А теперь читайте. До конца. Это важно. Очень. И это скандал международного уровня.

Начну с цитаты Сергея Сидоренко, главреда «Европейской правды», с которым часто пересекались в ПАСЕ:

— Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, бывшего народного депутата («Народный фронт») и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской. Это первое решение в истории Суда, которым он отказал в снятии иммунитета, защищающего ближайших родственников судей ЕСПЧ (как действующих, так и бывших). Одновременно с этим Суд заявил, что увидел в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нарушения международного права.

Да, это первый отказ в истории ЕСПЧ снять иммунитет. Более того, в своем решении Высокий суд написал, что в случае обоснованных требований просто обязан снять иммунитет с любого члена семьи судьи ЕСПЧ. Но НАБУ отказали.

ЕСПЧ отверг претензии НАБУ по причине того, что было нарушено все, что только возможно. Суд в полном составе увидел, что базовые принципы международного права и уголовного процесса были цинично торпедированы детективами НАБУ и прокурорами САП. И это шокировала Высокий суд, после чего он отказал НАБУ, параллельно признав, что Бюро нарушило закон. Более того, никаких апелляций не будет, потому что решение принято полным составом суда. Ну, разве что 6-ой Киевский Апелляционный суд или Печерский суд признают, что ЕСПЧ ничего не понимает в верховенстве права, а вот украинские суды — это образец честности и порядочности.

Кстати, чтоб понимать уровень кошмара, который вчера произошел, то для сравнения сообщаю, что, например, когда румынские антикоррупционные органы обращались в ЕСПЧ, то их просьбу о снятии иммунитета с жены судьи удовлетворили. А вот НАБУ не поверили и отказали, потому что суд установил множественные факты фальсификации. И это уже не правосудие, а желание посадить определенного человека любой ценой. Даже ценой фальсификации следствия. Осталось выяснить, кому же это хочется и кто заказчик?

А теперь о самом страшном для Украины. Если Минюст сейчас поддержит НАБУ и попытается это сделать через какие-то судебные процессы, а информация о том, что так будут делать уже есть, то это банально дискредитирует Украину в глазах ЕСПЧ после вчерашнего решения. Потому что ЕСПЧ признал факт того, что НАБУ фальсифицировало производство через давление на свидетелей, принуждая их давать нужные Бюро показания, которые не имели никакого отношения к реальности. Происходил оговор, а это уже классическая модель советского правосудия, которую осуждают во всем цивилизованном мире. А представляете, что министр юстиции Украины после всего этого станет на сторону НАБУ? После этого и министр будет восприниматься, как участник фальсификации. Вот из этого и выходит главная опасность.

В ЕСПЧ сейчас рассматривают дела Украины против РФ по Донбассу и Крыму. Украину представляет Минюст. Так вот, Минюсту никто не поверит после подобного. Ведь Россия укажет на то, что Минюст такой же фальсификатор, как и НАБУ. И позиция Украины будет ослаблена. И уже известно, что Кремль готов использовать такой аргумент. Возникает еще один закономерный вопрос, так кто же заинтересован в подобном? Этот заказчик в Украине или все же в Кремле?

Я не знаю, за какое место взяло НАБУ министра юстиции Малюську и кого из Офиса президента на чем-то взяли и теперь шантажируют, но даже при всем этом не стоит подыгрывать фальсификаторам в погонах и позорить Украину. Особая просьба к президенту Украины Зеленскому обратить внимание на эту ситуацию. И если Вас, Володимир Зеленський хоть чуточку волнует получение положительного результата для Украины по искам к России, то не стоит подыгрывать Кремлю в этом вопросе. Хотя если у Вас другая цель, то тогда это многое объясняет. Определитесь. Когда-то, в 2019 году, Вы уже отвергли мои рекомендации по ПАСЕ, и это стоило нашему государству потери позиции и потерю поддержки антипутинской коалиции в Ассамблее. Не повторяйте свою ошибку вновь. Прислушайтесь.

Но самое интересное, что это решение ЕСПЧ должно иметь последствия в Украине согласно законодательству. И отвечать должны все, кто принял участие в этих нарушениях. Ведь стоит вопрос о восстановлении имиджа Украины в Европе как правого государства. Ответить должны все те, кто кощунственно закрывал глаза или участвовал в этом правовом беспределе. От эксгенпрокурора Рябошапки, который реанимировал это дело, до генпрокурора Венедиктовой, которая умышленно проигнорировала многочисленные обращения адвокатов и правозащитников об этом юридическом треше. От судей ВАКС (Высшего Антикоррупционного суда Украины), которые пошли на поводу беспредельщиков в погонах и не увидели то, что увидел ЕСПЧ до прокурора САП Козачины, который фактически руководил фальсификациями в этом деле и явно превысил свои полномочия. От заместителя генпрокурора Любовича, который курирует это дело сейчас, до детективов НАБУ, которые с благословення вышеперечисленных лиц занимались незаконными слежками, прослушиванием раввина и давлением на свидетелей. И об этих действиях детективов НАБУ пишет ЕСПЧ. Не Печерський суд или Барышевский суд, а эталон европейского правосудия — ЕСПЧ. И мне стыдно за все это. Делали они, а стыдно мне. Но все эти люди должны ответить по закону.

И конечно же, отдельный привет секте добропорядочности НАБУ под названием ЦПК и лично Виталию Шабунину. Я понимаю, что вы все там разбираетесь в европейском правосудии и в практике ЕСПЧ лучше, чем сам Суд по правам человека, и поэтому поддерживали позицию НАБУ, даже когда известные правозащитники и профильные юристы указывали на нарушения НАБУ. Но надо быть чертовски циничным, чтоб не признать ошибочность своей позиции, когда именно ЕСПЧ говорит, что НАБУ нарушили европейское право и украинское законодательство. Или теперь будете рассказывать, что и ЕСПЧ продажный суд? Тогда примите галоперидол. Вам пора. А еще пора провести независимый аудит НАБУ и очистив этот орган от людей, которые нарушают закон, вернуть ему доверие у общества и международных институций. Потому что если наши правоохранители системно нарушают закон, то они преступники, а для европейских судов их репутация ничтожна.

В любом случае на кону сейчас не только имидж Украины в Совете Европы и ЕСПЧ, а вопрос о доверии нашему государству и успех или проигрыш в исках по Донбассу и Крыму к РФ. И эту проблему надо срочно решать. Без промедления. Без видосиков. В правовом поле!«

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине назначили нового главу Комиссии по вопросам исполнения решений ЕСПЧ. Напомним, что по количеству жалоб в ЕСПЧ Украина остается на третьем месте, количество исков против Украины достигает 9 тысяч.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter