Украина

В Украине назначили нового главу Комиссии по вопросам исполнения решений ЕСПЧ: что стоит за этим

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заявивший об отсутствии претензий к жителям Крыма и ОРДЛО, получившим российские паспорта, стал главой межведомственной комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Отмечается, что такое решение позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти для своевременного выполнения решений ЕСПЧ.

Межведомственная комиссия по вопросам исполнения решений ЕСПЧ является консультативным органом при Кабинете министров.

Основные задачи комиссии: разработка механизма устранения системных и структурных проблем, которые упомянуты в решениях ЕСПЧ; подготовка и предоставление Кабмина предложений по выполнению решений ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы; совершенствование нормативно-правовой базы с целью выполнения решений ЕСПЧ.

Комиссию по вопросам исполнения решений ЕСПЧ создали 1 апреля.

Напомним, что по количеству жалоб в ЕСПЧ Украина остается на третьем месте, количество исков против Украины достигает 9 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Европейском суде по правам человека не стали рассматривать иск крымского рыбокомбината, жаловавшегося на Украину, прекратившую подавать воду на полуостров после его аннексии и не собирающуюся возобновить поставки до освобождения захваченных Россией территорий.

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