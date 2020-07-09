- 13:44 Эвкалиптовое ожерелье: власти Индонезии изобрели способ профилактики коронавируса
- 13:35 "Жму руку. — Обнимаю": обнародована запись разговора якобы Путина и Порошенко (аудио)
- 13:15 Ермак мог подписать с Россией тайные соглашения, но не выполнил их, — Цыбулько
- 13:13 На украинских Мальдивах туристку атаковал смертельно опасный паук
- 13:12 Полиция задержала стрелка, ранившего в Ужгороде двоих мужчин
- 12:42 Неизвестные поджигают поля в Луганской области: резонансное видео попало в сеть
- 12:38 16-летнюю воспитанницу интерната нашли повешенной в Николаеве
- 12:37 Наталия Орлянская: «Звучит странно, но надеюсь, что пан Рачок не уступит свою раковую девочку какому-то вирусу» (часть 19)
- 12:21 Зеленский признал, что Украина не готова к дистанционному обучению в школах
- 12:15 Переселенцы испортят пропагандистскую картинку: Казанский рассказал о дерзком требовании на переговорах в Минске
- 11:52 Олимпийский чемпион внезапно умер в 54 года
- 11:33 Как досрочно завершить самоизоляцию при въезде в Украину: в Минздраве дали объяснение
"Жму руку. — Обнимаю": обнародована запись разговора якобы Путина и Порошенко (аудио)
Народный депутат Украины Андрей Деркач, ранее обнародовавший записи разговоров людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, выложил в сеть новую серию материалов.
В этот раз обнародована запись, на которой якобы общаются Петр Порошенко и Владимир Путиным. Беседа, как уверяет нардеп, происходит 30 апреля 2015 года «через два месяца после трагедии в Дебальцево».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардеп из фракции «Слуги народа» Ирина Верещук заявляла, что Петр Порошенко в 2014 году поздравлял Владимира Путина с Днем России. Позже выяснилось, что Верещук сослалась на информацию, обнародованную пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.97
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.