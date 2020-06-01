Украина

«Не нужно втягивать Украину в американские выборы»: Зеленский отреагировал на скандал вокруг «пленок Байдена»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не нужно втягивать в президентскую кампанию в США. Так президент отреагировал на записи разговоров между пятым президентом Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом, которые получили широкий резонанс во всем мире.

Зеленский также отрицает свою причастность к появлению этих записей и утверждает, что в деле с «пленками Байдена» его только интересует вопрос, кто смог записать секретные разговоры главы государства.

В интервью британскому The Telegraph президент подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране.

«Мы — независимое государство. Соединенные Штаты Америки — независимая страна», — сказал он, отметив, что не знал о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом.

Он также заявил, что не будет предвосхищать расследование по этим записям.

«Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку Офис президента Украины», — сказал Зеленский.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента Джо Байдена на экс- президента Украины Петра Порошенко.

20 мая Офис генпрокурора сообщил, что внес в ЕДРД информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача.

Эксперты считают, что активное участие Киева в «деле Байдена» может погубить президента Зеленского и негативно скажется на всей Украине.

Подробно о том, как в рамках президентской гонки в США в Украине разыгрывается карта «пленок Байдена» («пленок Деркача»), читайте в материале «ФАКТОВ».

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