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«Не нужно втягивать Украину в американские выборы»: Зеленский отреагировал на скандал вокруг «пленок Байдена»
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не нужно втягивать в президентскую кампанию в США. Так президент отреагировал на записи разговоров между пятым президентом Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом, которые получили широкий резонанс во всем мире.
Зеленский также отрицает свою причастность к появлению этих записей и утверждает, что в деле с «пленками Байдена» его только интересует вопрос, кто смог записать секретные разговоры главы государства.
В интервью британскому The Telegraph президент подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране.
«Мы — независимое государство. Соединенные Штаты Америки — независимая страна», — сказал он, отметив, что не знал о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом.
Он также заявил, что не будет предвосхищать расследование по этим записям.
«Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку Офис президента Украины», — сказал Зеленский.
Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента Джо Байдена на экс- президента Украины Петра Порошенко.
20 мая Офис генпрокурора сообщил, что внес в ЕДРД информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача.
Эксперты считают, что активное участие Киева в «деле Байдена» может погубить президента Зеленского и негативно скажется на всей Украине.
Подробно о том, как в рамках президентской гонки в США в Украине разыгрывается карта «пленок Байдена» («пленок Деркача»), читайте в материале «ФАКТОВ».76
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