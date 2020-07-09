Эвкалиптовое ожерелье: власти Индонезии изобрели способ профилактики коронавируса

Мир

В то время, как пандемия в мире все еще не идет на спад, власти Индонезии изобрели оригинальный способ борьбы с коронавирусом. Министерство сельского хозяйства страны предложило в качестве меры профилактики и лечения заболевания носить «эвкалиптовое ожерелье».

«Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42% вируса, а за полчаса — 80%», — приводит слова главы министерства Сиярула Ясина Лимпо издание Jakarta Post.

Антивирусное ожерелье сделано из одного особого вида эвкалипта, обладающего противовирусными свойствами. Всего было испытано около 700 видов этого растения.

Как сообщил Лимпо, полезный аксессуар был протестирован на добровольцах — сотрудниках министерства с позитивным результатом теста на COVID-19. В будущем месяце в Индонезии намерены наладить массовое производство ожерелий.

Однако ученые отнеслись к идее скептически. Они считают, что подобные уверения могут внушить людям ложное чувство безопасности. А эффективность метода научно не доказана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученый пытался изобрести устройство от коронавируса и попал в больницу с застрявшими в носу магнитами.



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