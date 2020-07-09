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Происшествия

Пассажиры без масок почти на час задержали движение электрички под Харьковом

16:05 9 июля 2020
Электричка

Нарушители карантинных ограничений 8 июля почти на час задержали движение пригородного поезда № 6015, следовавшего из Казачьей Лопани в Харьков. Ранее пассажир без маски устроил драку в метрополитене Харькова.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», все началось с того, что железнодорожники обнаружили в электричке пассажиров без защитных масок, а те отказались реагировать на замечание о необходимости соблюдения карантинных требований.

В результате железнодорожники были вынуждены вызвать наряд Национальной полиции, а те задержали поезд на станции Дергачи на 51 минуту.

Комментируя инцидент, в «Укрзалізниці» снова призвали пассажиров следовать рекомендациям Минздрава — использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в вагоне и занимать только сидячие места.

Напомним, ранее открытое пренебрежение масочным режимом проявили в сети показали жители Киевщины, следовавшие на электричке из Киева в Нежин. После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разобраться с нарушителями лично министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

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