Происшествия

В метро Харькова пассажир без маски устроил драку из-за сделанного замечания (видео)

В вагоне Харьковского метрополитена произошла драка — молодой пассажир без медицинской маски кулаками «изложил свои аргументы» сотруднику метрополитена, сделавшему ему замечание. Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в троллейбусе Днепра.

По словам очевидцев, поезд следовал от станции «Холодная гора» в сторону станции «Южный вокзал» Холодногорско-заводской линии.

В комментариях пользователи соцсети задались вопросами, как мужчину вообще могли пропустить в метро без маски, и напомнили, что пандемическая ситуация в стране далека от идеальной.

«Если опять закроют метро, будет плохо всем», — предупредила Инна Педан.

Однако этот инцидент в харьковской подземке оказался не единичным — несколько ранее в сеть выложили видео, на котором явно нетрезвая женщина без маски поучает своих соседей по вагону, объясняя им, почему не боится коронавируса.

Отметим, что Харьков остается одной из «горячих точек» в Украине по темпам распространения COVID-19, и в городе пришлось задействовать дополнительную клинику для лечения инфицированных, тем не менее многие горожане открыто пренебрегают карантинными рекомендациями.



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