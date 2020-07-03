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В метро Харькова пассажир без маски устроил драку из-за сделанного замечания (видео)
В вагоне Харьковского метрополитена произошла драка — молодой пассажир без медицинской маски кулаками «изложил свои аргументы» сотруднику метрополитена, сделавшему ему замечание. Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в троллейбусе Днепра.
По словам очевидцев, поезд следовал от станции «Холодная гора» в сторону станции «Южный вокзал» Холодногорско-заводской линии.
В комментариях пользователи соцсети задались вопросами, как мужчину вообще могли пропустить в метро без маски, и напомнили, что пандемическая ситуация в стране далека от идеальной.
«Если опять закроют метро, будет плохо всем», — предупредила Инна Педан.
Однако этот инцидент в харьковской подземке оказался не единичным — несколько ранее в сеть выложили видео, на котором явно нетрезвая женщина без маски поучает своих соседей по вагону, объясняя им, почему не боится коронавируса.
Отметим, что Харьков остается одной из «горячих точек» в Украине по темпам распространения COVID-19, и в городе пришлось задействовать дополнительную клинику для лечения инфицированных, тем не менее многие горожане открыто пренебрегают карантинными рекомендациями.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!