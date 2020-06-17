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Украина

Шмыгаль поручил покончить с карантинным беспределом в электричках

16:43 17 июня 2020
Электричка

После того, как с 1 июня в ряде областей Украины возобновили движение пригородных поездов, в сети стали появляться фото, сделанные в электричках, где пассажиры не соблюдают масочный режим и безопасную дистанцию — с этими явлениями поручено разобраться министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

Так, на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, обращаясь к Криклию, заявил о необходимости «навести порядок» в электричках. Это касается как масочного режима, так и количества людей в вагонах пригородных поездов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото, сделанное в электричке сообщением Киев — Нежин, где люди плотно стоят в вагонах без медицинских масок.

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