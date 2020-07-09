MOZGI наконец выпустили хит Chica Bamboni, ранее взорвавший Тik-Tok (видео)

Шоу-бизнес

Потап, получивший звание заслуженного артиста Украины, с группой MOZGI наконец выпустили полную версию хита Chica Bamboni, взорвавшего Тik-Tok. Челлендж #chicabamboni подхватили многие звезды шоу-бизнеса, повторяя одинаковые движения танца.

Премьера песни Chica Bamboni состоялась на YouTube-канале коллектива. Слова написал сам Потап, а музыку создавал с Позитивом. По словам Потапа, на создание трека его вдохновили красавицы в бикини и его сын Андрей.

«Я наблюдал за девушками на пляже в Мексике и подумал, что слово Chica стало настолько интернациональным, что уже активно используется во всех языках и странах мира. Так, само собой под текилу, пальму и океан написался куплет. Подтолкнул меня на размышления и мой сын Андрюша — фанат игры Minecraft и вирусной песни «Чикибамбони», — рассказал Потап.

Ранее свою историю любви в клипе «Фото на память» рассказал Виталий Козловский.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter