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MOZGI наконец выпустили хит Chica Bamboni, ранее взорвавший Тik-Tok (видео)
Потап, получивший звание заслуженного артиста Украины, с группой MOZGI наконец выпустили полную версию хита Chica Bamboni, взорвавшего Тik-Tok. Челлендж #chicabamboni подхватили многие звезды шоу-бизнеса, повторяя одинаковые движения танца.
Премьера песни Chica Bamboni состоялась на YouTube-канале коллектива. Слова написал сам Потап, а музыку создавал с Позитивом. По словам Потапа, на создание трека его вдохновили красавицы в бикини и его сын Андрей.
«Я наблюдал за девушками на пляже в Мексике и подумал, что слово Chica стало настолько интернациональным, что уже активно используется во всех языках и странах мира. Так, само собой под текилу, пальму и океан написался куплет. Подтолкнул меня на размышления и мой сын Андрюша — фанат игры Minecraft и вирусной песни «Чикибамбони», — рассказал Потап.
Ранее свою историю любви в клипе «Фото на память» рассказал Виталий Козловский.15
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.