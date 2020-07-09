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Спорт

«Помогла» Россия: сборная Украины спустя пять лет получила «золото» чемпионата Европы (фото)

18:46 9 июля 2020
Дмитрий Пидручный

Коллекция чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного, попробовавшего себя в роли пилота самолета, пополнилась еще одной золотой медалью. Награда нашла своего владельца спустя пять лет после чемпионата Европы, прошедшего в 2015-м в эстонском Отепя.

Об этом сообщил сам биатлонист на своей странице в Instagram, постаравшись, правда, сохранить интригу.

Отметим, что по итогам эстафетной гонки первой финишировала сборная России. Впоследствии допинг-проба одного из российских биатлонистов, Александра Печенкина, дала положительный результат, что привело к дисквалификации самого спортсмена на четыре года, а также дисквалификации всей команды. В итоге, «золото» перешло к украинской команде, которая в составе Артема Тищенко, Сергея Семенова, Артема Примы и Дмитрия Пидручного финишировала в той гонке второй.

"Серебряный" состав сборной Украины на ЧЕ-2015 в Отепя спустя пять лет стал "золотым"

Добавим, что это европейское «золото» стало третьим в коллекции уроженца Тернополя. Также Дмитрий поднимался на высшую ступень пьедестала в смешанных эстафетах на первенствах континента в итальянской Валь-Риданне-2018 и Минске-2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский легкоатлет Руслан Дмитренко стал бронзовым призером чемпионата Европы спустя шесть лет после его проведения.

Фото biathlon.com.ua

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