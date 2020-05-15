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Спорт

Украинский спортсмен получил «бронзу» чемпионата Европы спустя 6 лет: что произошло

18:45 15 мая 2020
Руслан Дмитренко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко, в конце марта попавший в страшное ДТП, после чего перенес три операции, стал бронзовым призером проходившего в швейцарском Цюрихе чемпионата Европы 2014 года по спортивной ходьбе на 20 километров.

Дело в том, что россиянин Александр Иванов, ставший вторым, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на основании отклонений в паспорте крови. В итоге «серебро» перешло к его соотечественнику Денису Стрелкову, а «бронза» досталась нашему соотечественнику, который по итогам самого забега остался без пьедестала лишь после просмотра фотофиниша.

«Приятно получить медаль. Как говорится, нет худа без добра. У меня все совпало: я вышел из дисквалификации, все налаживается с моими руками и ногами, постепенно начинаю реабилитацию — и тут такой бонус в виде бронзы. Возможно, это знак, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше и впереди будут еще медали. Это огромный стимул для меня. Мы с Лилей, моей женой, как раз вспоминали тот финиш в Цюрихе. От первого места нас отделили две секунды, а между третьим и четвертым вообще были, кажется, только две десятых.

Сейчас я восстанавливаюсь после операций. Уже начал реабилитацию в домашних условиях, но ждал, что скажет врач. Вчера сделали снимки, вскоре планирую проходить реабилитацию уже на более серьезном уровне. Врач позволил становиться не только на пятку, но и на пальцы и постепенно их нагружать, тем самым возвращая стопе прежние ощущения", — рассказал Дмитренко в комментарии пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет после разбитой допинг-пробы.

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