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Происшествия

Главу Фонда госимущества пытались подкупить взяткой в 800 тысяч долларов: в НАБУ рассказали подробности (фото)

20:00 9 июля 2020
Задержание

В четверг, 9 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали «на горячем» человека, который пытался за 800 тыс. долларов США подкупить голову Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины. В начале этого года главе ФГИ предлагали взятку в 5 млн долларов.

Как сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ, взятка в размере 800 тысяч долларов предназначалась для того, чтобы глава Фонда назначил определенных лиц руководителями двух государственных предприятий. Кроме того, он должен был продлить действие договора между одним из этих предприятий и коммерческой компанией.

Коррупционеров разоблачили сразу после предоставления первого транша в размере 200 тысяч долларов, они задержаны.

Ранее сообщалось, что громкий коррупционный скандал был связан с Кировоградской облгосадминистрацией — в итоге Зеленский уволил Андрея Балоня.

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