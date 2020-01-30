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Происшествия

Главе Фонда госимущества предлагали взятку в 5 миллионов долларов: что об этом известно (фото, видео)

12:53 30 января 2020 195
ОПЗ
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 29 января, детективы НАБУ задержали «на горячем» трех человек во время попытки дать взятку председателю Фонда государственного имущества Украины. Ранее на давление со стороны НАБУ Зеленскому пожаловались компании Бахматюка.

По информации пресс-службы НАБУ, следствие установило, что злоумышленники предложили председателю ФГИ содействовать в назначении на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» заранее определенного лица. За это предлагалось 5 млн долл. США неправомерной выгоды. По замыслу злоумышленников, назначенный руководитель предприятия (99,5% акций принадлежат государству) должен был наладить сотрудничество между заводом и определенными частными компаниями.

Сумма оговоренной взятки — 5 млн долларов. Она должна была поставляться частями в течение года. Задержание произвели при передаче первого транша в 50 тыс. долларов США.

Стоит отметить, что в тот же день, 29 января, на Одесский припортовый завод (ОПЗ) совершили визит руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и заместитель председателя Фонда госимущества Украины Сергей Игнатовский, а также представители нефтяной компании Азербайджана «SOCAR». Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на взятке в очередной раз поймали главу райсуда.

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