26.84 / 27.06 30.13 / 30.61
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Аргументы защиты не сработали: подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской оставили под стражей

20:30 9 июля 2020
Юрий Россошанский

Шевченковский районный суд Киева продлил на 60 дней содержание под стражей Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве активистки Ирины Ноздровской.

Как сообщает ресурс ZMINA, такое решение было принято вопреки заявлению адвокатов о том, что Россошанский является самым пожилым «сидельцем» Киевского СИЗО.

Исследование доказательств в деле суд прервал из-за занятости адвоката подозреваемого и перенес заседание на 15 июля.

До этого присутствующие на заседании родители Ирины сделали заявление о том, что не считают мужчину виновным. По их мнению, убийство, совершила группа лиц.

Напомним, сам подозреваемый на последнем заседании неожиданно полностью изменил свои показания, заявив, что Ирину не убивал, а признать вину в 2018 году его якобы заставил тогдашний первый заместитель главы Нацполиии Вячеслав Аброськин. Это произошло после того, как сын Юрия Россошанского Дмитрий, который отбывал наказание за то, что насмерть сбил родную сестру Ирины Ноздровской, вышел на свободу по амнистии.

Как сообщали «ФАКТЫ», тело Ирины Ноздровской нашли сегодня в реке в селе Демидов Киевской области 1 января 2018 года.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

врач Евгений Дубровский

Человек, иммунитет которого сразу обезвредил коронавирус, может не заметить заражения, — врач

Олег Винник

«Я только начинаю чувствовать вкус жизни»: Олег Винник рассказал, как отметит 47-й день рождения

Владимир Савченко

В Одессе жестоко избили главу правозащитной организации

Мила Кузнецова с дипломом

Модель с Полтавщины проложила дорогу в Национальный реестр рекордов Украины грудью 13-го размера (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер