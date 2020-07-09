Происшествия

Аргументы защиты не сработали: подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской оставили под стражей

Шевченковский районный суд Киева продлил на 60 дней содержание под стражей Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве активистки Ирины Ноздровской.

Как сообщает ресурс ZMINA, такое решение было принято вопреки заявлению адвокатов о том, что Россошанский является самым пожилым «сидельцем» Киевского СИЗО.

Исследование доказательств в деле суд прервал из-за занятости адвоката подозреваемого и перенес заседание на 15 июля.

До этого присутствующие на заседании родители Ирины сделали заявление о том, что не считают мужчину виновным. По их мнению, убийство, совершила группа лиц.

Напомним, сам подозреваемый на последнем заседании неожиданно полностью изменил свои показания, заявив, что Ирину не убивал, а признать вину в 2018 году его якобы заставил тогдашний первый заместитель главы Нацполиии Вячеслав Аброськин. Это произошло после того, как сын Юрия Россошанского Дмитрий, который отбывал наказание за то, что насмерть сбил родную сестру Ирины Ноздровской, вышел на свободу по амнистии.

Как сообщали «ФАКТЫ», тело Ирины Ноздровской нашли сегодня в реке в селе Демидов Киевской области 1 января 2018 года.

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