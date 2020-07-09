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В Киеве меняют маршруты городского транспорта (карта)
С 9 июля маршрут автобуса № 114 изменен. Это связано с дорожным ремонтом на съезде с проспекта С. Бандеры на проспект Героев Сталинграда в направлении улицы Набережно-Рыбальской, сообщает «Киевпасстранс». Напомним, с 1 июля изменился маршрут городской электрички.
Движение автобуса № 114 до Центрального ж/д вокзала временно организовано: от улицы Милославской до проспекта С. Бандеры по своему маршруту, далее по проспекту Героев Сталинграда с разворотом в районе улицы Архипенко, по проспекту Героев Сталинграда и снова по «родной» трассе.
В ночь на 10 июля троллейбусы №№ 31, 50К, 91Н будут ходить иначе, что связано с ремонтом контактной сети по проспекту Маяковского. С 01:00 до 05:00 движение указанных троллейбусов закрыто.
Движение организовано таким образом:
- № 31 будет курсировать от ж/д станции «Зенит» до станции Генерала Ватутина (отменены отправления от улицы Милославской в 04:40, 05:00);
- № 50К — от Дарницкого универмага до улицы С. Лифаря; последние отправления по собственному маршруту от улицы Милославской в 23:15, 23:35; от Дарницкого универмага — в 23:40, 00:01;
- № 91Н — от Центрального ж/д вокзала до Дарницкой площади.
В обычный график троллейбусы впишутся в 5:00.
Также в ночь на 10 июля в связи с ремонтом сети по проспекту Победы (между путепроводами Воздухофлотским и Шулявским) маршруты троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н изменятся. С 00:00 до 5:00 троллейбусы не будут курсировать по проспекту Победы в районе Шулявского моста (на котором, кстати, ориентировочно до 19 июля ограничили движение транспорта) и с 00:20 до 03:20 — в районе Воздухофлотского путепровода.
Движение электротранспорта организовано:
- № 92Н начнет маршрут от проспекта Свободы и поедет по улицам Наталии Ужвий, Мостицкой, Кирилловской, Овручской, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, далее по действующей схеме до Международного аэропорта «Киев»;
- № 93Н — от улицы Чернобыльской, по улице Ефремова, проспектам Академика Палладина, Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улицам Огиенко, Кирпы, Ползунова до «Южного» ж/д вокзала;
- № 94Н — от проспекта Леся Курбаса, Кольцевой дороге, проспекту Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, Воздухофлотскому проспекту, улицам Огиенко, Кирпы, Ползунова, до ж/д вокзала «Южный».
«ФАКТЫ» ранее информировали, какие маршруты городского транспорта в Киеве из-за ремонтных работ изменились до осени.140
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!