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В Сербии запустили фейки об участии "наемников из Украины" в массовых беспорядках в стране

21:02 9 июля 2020
В Сербии запустили фейки об участии «наемников из Украины» в массовых беспорядках в стране

Посольство Украины официально опровергло информацию сербского издания Alo о том, что в продолжающихся протестах в Белграде участвовали наемники корпорации Blackwater — граждане Сербии, которые принимали участие в войне на Донбассе на стороне Украины.

Публикация вышла под названием «Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов».

Посольство Украины официально заявило, что наше государство никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии.

«Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии», — говорится в заявлении украинских дипломатов.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео из Белграда. Поводом для акций протеста стало решение властей об усилении карантина и введении коммендантского часа.

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