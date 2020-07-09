Мир

В Сербии продолжаются беспорядки и стычки с полицией: появились новые видео столкновений

В Сербии продолжаются беспорядки, вызванные решением властей усилить карантинные меры и ввести комендантский час.

В ночь на 9 июля протестующие снова пытались прорваться в парламент сквозь полицейское оцепление. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Участники протеста забросали полицейских камнями. Видео штурма парламента попали в сеть.

CNN cообщает о 60 пострадавших, в числе которых по меньшей мере 43 полицейских. Более 20 человек задержаны.

Президент страны Александр Вучич заявил о готовности пересмотреть решение о введении комендантского часа, но заявил, что ограничительные меры в Белграде все же будут ужесточены, поскольку число заболевших продолжает расти. Он также обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы.

«Митинг был хорошо организован, и это был провал части наших служб безопасности: они слишком поздно заметили влияние иностранных спецслужб на организацию протеста», — заявил Вучич, отставки которого требуют протестующие.

Оппозиция обвиняет главу державы в том, что он спровоцировал наступление второй волны коронавируса, резко ослабив карантин, что позволило ему провести 21 июня парламентские выборы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у министра обороны Сербии после посещения путинского парада обнаружили коронавирус.





128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter