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В Сербии продолжаются беспорядки и стычки с полицией: появились новые видео столкновений
В Сербии продолжаются беспорядки, вызванные решением властей усилить карантинные меры и ввести комендантский час.
В ночь на 9 июля протестующие снова пытались прорваться в парламент сквозь полицейское оцепление. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Участники протеста забросали полицейских камнями. Видео штурма парламента попали в сеть.
CNN cообщает о 60 пострадавших, в числе которых по меньшей мере 43 полицейских. Более 20 человек задержаны.
Президент страны Александр Вучич заявил о готовности пересмотреть решение о введении комендантского часа, но заявил, что ограничительные меры в Белграде все же будут ужесточены, поскольку число заболевших продолжает расти. Он также обвинил в причастности к беспорядкам иностранные спецслужбы.
«Митинг был хорошо организован, и это был провал части наших служб безопасности: они слишком поздно заметили влияние иностранных спецслужб на организацию протеста», — заявил Вучич, отставки которого требуют протестующие.
Оппозиция обвиняет главу державы в том, что он спровоцировал наступление второй волны коронавируса, резко ослабив карантин, что позволило ему провести 21 июня парламентские выборы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у министра обороны Сербии после посещения путинского парада обнаружили коронавирус.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.